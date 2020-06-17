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Райффайзенбанк запустил функцию голосового ввода в канале чатов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк запустил в канале чатов функцию голосового ввода. На востребованность решения указали результаты исследований пользовательского опыта. В числе других обновлений чатов – персональные страницы специалистов поддержки и возможности комментирования оценок.

За распознавание речи отвечает recognition-движок систем Google Assistant и Siri, а интерфейс разработан командой банка. После распознавания сообщение из голосового превращается в текстовое и попадает в чат-бот или напрямую к специалисту, в зависимости от тематики обращения. Более ста тематик вопросов – от информации по документам до рекомендаций оптимальной карты – обрабатываются чат-ботом полностью автоматически.

Функция была реализована по итогам качественных и количественных исследований с участием почти тысячи респондентов.

«Голосовой ввод сочетает в себе преимущества живого общения и асинхронной коммуникации в чате. Это расширяет сценарии использования чатов и позволяет пользователям получать сервисную поддержку или задавать вопросы банку в наиболее простом и удобном для каждого случая формате», – сказал Илья Щиров, руководитель развития канала чатов Райффайзенбанка.

Также в новой версии чатов появились персональные страницы специалистов поддержки. Пользователи смогут увидеть, с кем именно они общаются, и оставить свой отзыв о работе сотрудника.

«Мы заметили, что, хотя 80% диалогов в чате происходят в мобильном приложении, 70% отзывов о работе специалистов мы получаем с сайта, – отметил Илья Щиров. – Таким образом, средняя оценка смещается в сторону менее частотного канала коммуникации и, следовательно, искажается. Однако именно обратная связь от пользователей становится основой для ключевых улучшений наших сервисов и продуктов, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы она была максимально объективной».

За время пилота новой функции количество оценок специалистов в мобильном чате выросло на 20%. Впоследствии на базе пользовательских отзывов планируется создать рейтинговую систему для мотивации специалистов. Для отрицательных оценок появилось обязательное поле комментария, что позволит эффективнее собирать и обрабатывать обратную связь клиентов. Анализ отзывов автоматизирован, помимо оценок специалистов в отдельный блок выводятся оценки чат-бота.

Обновление уже доступно пользователям «Райффайзен Бизнес Онлайн» на Android, в течение двух недель его получат пользователи «Райффайзен-Онлайн» для физических лиц. Версия для устройств iOS выйдет до конца лета.

Райффайзенбанк развивает чаты как формат дистанционной поддержки клиентов с 2017 года. Сейчас это платформа из 11 каналов, в число которых входят онлайн-банк и мобильный-банк Райффайзен-Онлайн, официальный сайт банка, а также социальные сети и мессенджеры.



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