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Модульбанк запустил с Mastercard бонусную программу для малого бизнеса

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Модульбанк интегрировался с бонусной программой Mastercard Бизнес-Бонус и разработал удобный интерфейс для своих клиентов. Теперь предприниматели могут подключиться к программе и видеть всю информацию о состоянии бонусного счета прямо в личном кабинете Модульбанка.

Mastercard Бизнес-Бонус — программа лояльности, которая позволяет предпринимателям оптимизировать ежедневные расходы. С ней можно оплачивать товары и услуги бизнес-картой, получать за это бонусы, а затем обменивать их на скидки от партнеров. При регистрации доступно 30 приветственных бонусов.

Участникам программы доступно множество специальных предложений: от электронной бухгалтерии, экспресс-доставки, рекламы, до образовательных курсов и сервисов для офиса. Например, за бонусы можно получить промокод на скидку в «Яндекс.Такси», промокоды от «Достависта» и СДЭК или скидки от сервиса Smart Reading, который предлагает доступ к библиотеке из 350+ текстовых и аудио саммари лучших книг о бизнесе. Программа предоставляет предложения в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, все для офиса, реклама и продвижение, путешествия и транспорт, товары и услуги.

«Когда наши коллеги из Mastercard запустили программу Бизнес-Бонус, мы сразу поддержали ее и рассказали о ней клиентам. Предприниматели активно начали подключаться и пользоваться бонусами от Mastercard. Поэтому мы приняли решение интегрировать программу в наш личный кабинет. Теперь для подключения и использования программы нашим клиентам не нужно никуда переходить, вся информация о состоянии бонусного счета представлена у нас в интернет-банке», — отметил Антон Липатов, управляющий директор Модульбанка, лидер направления развития экосистемы.

«Mastercard активно работает над развитием программы лояльности Бизнес-Бонус и предлагает держателям бизнес-карт новые возможности, которые помогают сокращать расходы бизнеса и эффективно управлять бюджетом. Мы предоставили банкам возможность рассказывать о скидках и бонусах от партнеров программы на своих сайтах. Теперь предприниматели смогут ещё быстрее получить доступ к выгодным предложениям и в знакомом интерфейсе», – сказал Джемал Агрба, руководитель направления по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков.

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