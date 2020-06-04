Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ВТБ открыл набор на оплачиваемую стажировку для ИТ-специалистов

Бизнес Кадры ИТ в банках

ВТБ открыл прием заявок на участие в программе «IT юниор» – оплачиваемой полугодовой стажировке. Участникам программы будут предложены вакансии по направлениям: системная аналитика; разработка – Java, Java Script, мобильная разработка; администрирование и поддержка баз данных и ПО; сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем; тестирование; бизнес-аналитика; DevOps.

Участие в отборе на стажировку могут принять выпускники бакалавриата и специалитета, студенты и выпускники магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017-2021 гг. Прием заявок продлится до 23 июня включительно.

Стажировка будет проходить в Москве, начнется в сентябре, занятость молодых специалистов составит 30-40 часов в неделю.

«ВТБ в рамках реализации стратегии трансформации на новой цифровой основе активно привлекает ИТ-специалистов. Стажировка – один из основных способов привлечения амбициозных и готовых к решению наших глобальных задач сотрудников. Такая программа проходит в ВТБ во второй раз, в прошлом году конкурс на участие в "IT юниор" составлял 34 человека на место», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, отметив, что по итогам программы 2019 г. более 60% стажеров перешли в штат ИТ-подразделений и успешно работают в командах.



Другие материалы рубрики

Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon

Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня

Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий

В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе