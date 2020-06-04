Райффайзенбанк провел первое подписание УКЭП в корпоративном сегменте

Райффайзенбанк провел первое подписание универсальной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в корпоративном сегменте. Для этого банк разработал собственную платформу, позволяющую клиентам предоставлять документы, подписанные их электронной подписью, или же ставить подпись непосредственно в браузере. Теперь Райффайзенбанк может подписывать любые соглашения в корпоративном бизнесе посредством УКЭП. Это позволит полностью в цифровом формате предоставлять корпоративным клиентам продукты и услуги, не обмениваясь с ними бумажными документами.

Документ был подписан между банком и компанией Kärcher. Речь идет о генеральном соглашении RISDA – российском аналоге ISDA, разработанном Ассоциацией свопов и деривативов ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Генеральное соглашение определяет условия совершения деривативных и конверсионных сделок.

«Цифровые продукты Райффайзенбанка дают клиентам действительно простой и быстрый доступ к финансовым инструментам. В текущих условиях банк продолжает оказывать полный спектр услуг клиентам, поэтому собственная разработка платформы для работы с электронной подписью позволит сделать еще более быстрым и простым процесс обслуживания текущих клиентов и привлечения новых. Мы уже активно используем ее при заключении с клиентами в том числе кредитных договоров», – сказал Андрей Ященко, руководитель направления по развитию цифрового кредитования корпоративного сегмента Райффайзенбанка.

«Момент подписания соглашения выпал на период самоизоляции, тем важнее и весомее было это событие. Благодаря возможности подписывать документы электронной подписью, мы можем еще быстрее и эффективнее оказывать необходимую банковскую поддержку нашим текущим и новым клиентам даже в условиях внешних потрясений. Уверена, что в такие моменты вся наша команда подтверждает статус самого надежного российского банка по версии Forbes», – отметила Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями Райффайзенбанка.