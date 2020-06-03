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R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-Incounting v. 5.5 из состава АБС RS-Bank v. 5.5, связанные с введением льготных условий при расчете налогов во внебюджетные фонды для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Теперь с суммы ежемесячного налогооблагаемого дохода установлены разные, утвержденные законодательством, проценты, — с суммы меньше МРОТ и с суммы дохода, превышающей МРОТ.

Функциональность реализована в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Для удовлетворения требований Федерального закона № 102-ФЗ потребовались существенные доработки системы RS-Incounting v. 5.5, которые было необходимо выполнить в сжатые сроки, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Мы успешно справились с задачей, и наши клиенты, относящиеся к МСП, уже воспользовались обновлениями, учитывающими льготные условия, при расчете налогов во внебюджетные фонды за апрель».

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