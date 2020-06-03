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Банк «Уралсиб» завершил пилотный проект по автоматизации планирования административно-хозяйственных расходов

ИТ в банках

Банк «Уралсиб» и Intersoft Lab сообщили об успешном завершении пилотного проекта по автоматизации планирования административно-хозяйственных расходов (АХР), выполненного на базе приложения «Бюджет хозяйственных расходов» из линейки управленческого ПО для финансовой вертикали «Контур».

Внедрение комплексной системы бюджетирования АХР, запланированное на 2019-2020 гг., банк «Уралсиб» начал с пилотного проекта. Его целями стали проверка адекватности функциональных механизмов выбранного ПО методике бюджетирования банка и предварительная оценка выгод от автоматизации бюджетных процессов. Поскольку наиболее сложной и весомой частью сметы банка является ИТ-бюджет, для пилотирования была выбрана задача планирования бюджета блока банковских технологий (ББТ).

Стадия пилотирования включала обследование и формализацию (описание в терминах ПО) методики планирования АХР, настройку модуля планирования в составе приложения «Бюджет хозяйственных расходов», первоначальную загрузку в БД приложения данных по хозяйственным договорам банка, обучение пользователей и тестовую подготовку бюджета ББТ.

В ходе тестирования, в котором участвовало свыше 100 сотрудников блока банковских технологий и финансово-аналитической службы, в соответствии с установленным регламентом планирования была выполнена подготовка и согласование бюджета в части ИТ-расходов банка. Сверка подготовленного с помощью приложения бюджета ББТ со сметой ИТ-расходов, полученной по принятой в банке технологии, подтвердила его корректность.

В планах кредитного учреждения – в текущем году автоматизировать контроль исполнения хозяйственной сметы и продолжить развитие системы планирования на основе выбранного ПО, чтобы в дальнейшем обеспечивать поддержку бюджетных кампаний в масштабе всего банка «Уралсиб».

Михаил Шелеметьев, начальник управления бюджетного контроля и закупок финансово-аналитической службы банка «Уралсиб», сказал: «По результатам пилота можно говорить о правильности решения использовать специализированный программный продукт для автоматизации сметы. Мы уже убедились, что с новым ПО процесс планирования и согласования хозяйственной сметы станет прозрачным, слаженным и эффективным – инструмент позволяет оперативно отслеживать, как соблюдается регламент планирования, и, таким образом, при необходимости обоснованно и оперативно принимать меры, чтобы устранять задержки».

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