«Тинькофф» запускает полностью виртуальные карты Tinkoff Black

«Тинькофф» запускает для новых клиентов возможность оформлять и пользоваться дебетовой картой Tinkoff Black без встречи с представителем и подписания договора.

Виртуальную карту Tinkoff Black можно будет моментально пополнить сразу после выпуска и начать совершать платежи и покупки с кэшбэком в интернете и в офлайн-магазинах с помощью смартфона или смарт-часов. Подписать договор с банком и получить физическую карту с представителем «Тинькофф» можно будет уже позднее — до этого момента виртуальная Tinkoff Black будет функционировать в режиме «предоплаченной» карты.

Чтобы начать пользоваться виртуальной Tinkoff Black, нужно оставить заявку на открытие счета на лендинге, установить мобильное приложение «Тинькофф», авторизоваться, указав номер телефона, и задать пароль. Далее в мобильном приложении необходимо подключить счет к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и пополнить его переводом с другой карты или счета, или через Систему быстрых платежей. Сейчас эта возможность доступна для части клиентов на Android, в ближайшее время появится на iOS.

До подписания договора с представителем «Тинькофф» карта Tinkoff Black будет работать по принципу виртуального кошелька, использование которого предполагает ряд ограничений.

После оформления заявки на открытие счета и до получения пластиковой карты клиент сможет: держать на счете до 15 000 руб.; совершать платежи и покупки смартфоном на сумму до 15 000 руб. за одну операцию (расходный лимит — 40 000 руб. в месяц) с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и в интернете по реквизитам карты.

Чтобы повысить лимиты, клиенту нужно пройти упрощенную идентификацию: указать свои паспортные данные в мобильном приложении или обратиться с этой просьбой к сотруднику «Тинькофф» в чате приложения/ по телефону.

После прохождения упрощенной идентификации клиент сможет: держать на карте до 60 000 руб.; совершать платежи и покупки смартфоном на сумму до 60 000 руб. за одну операцию (расходный лимит — 200 000 руб. в месяц) с помощью Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и в интернете по реквизитам карты; совершать внутрибанковские переводы или переводы на другую карту; бесплатно переводить деньги по номеру телефона через Систему быстрых платежей; бесплатно снимать наличные в банкоматах «Тинькофф» на сумму до 40 000 руб. в месяц.

Также до подписания договора с «Тинькофф» все владельцы Tinkoff Black смогут пользоваться мобильным приложением «Тинькофф», оплачивать счета по QR-коду, копить кэшбэк за покупки (1% за повседневные траты, 3-15% за покупки в выбранных категориях, до 30% по специальным предложениям от партнеров «Тинькофф»).

После подписания договора с «Тинькофф» у клиентов появится доступ к остальным возможностям карты Tinkoff Black. Они смогут получать 4% на остаток по счету, воспользоваться накопленным кэшбэком, бесплатно снимать наличные в банкоматах «Тинькофф» (до 600 000 руб. в месяц); бесплатно пополнять счета, в том числе с карт других банков и наличными в банкоматах «Тинькофф» (у партнеров банка без комиссии до 150 000 руб. в месяц); подключить до 30 счетов в разных валютах, переключать их между собой в мобильном приложении «Тинькофф», а также моментально осуществлять обмен денежных средств между счетами карты по банковскому курсу.

«Пластик — это уже давно не необходимость. Сегодня почти все покупки можно совершать с помощью смартфона или умных часов. Доля бесконтактных платежей среди клиентов «Тинькофф» составляет уже 75%. Скорость и удобство операций выходят на первый план. Особенно это заметно сейчас, в условиях пандемии, когда у людей нет времени на лишние действия, они хотят получить услугу здесь и сейчас и быстро решить свой вопрос. Мы дали клиентам такую возможность: продукт с подобного рода архитектурой — первый на рынке. Мы меняем представление о банковском обслуживании и делаем все, чтобы стать клиентом банка было максимально удобно и просто», — сказал Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента «Тинькофф».