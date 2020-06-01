Модульбанк запустил курьерскую службу «Модульдоставка»

Модульбанк расширил экосистему поддержки предпринимателей и вышел на рынок курьерских услуг. Для клиентов Модульбанка есть приветственный подарок в 15 000 рублей, это значит, что до 100 первых доставок будут бесплатными.

Сервис «Модульдоставка» работает для предпринимателей — предлагает услуги как для бизнеса, так и для жизни. Он предлагает курьерскую доставку от двери до двери и выполнение простых поручений. Сейчас сервис работает только в Москве и только для клиентов Модульбанка, в нем зарегистрировано уже более 10 000 курьеров. Когда банк протестирует сервис в Москве, он выйдет и в другие регионы.

Для бизнеса «Модульдоставка» — это быстрое подключение, комфортные и прозрачные цены, от 150 рублей за доставку. Для жизни — удобный и понятный экспресс-сервис, который поможет отвезти посылку друзьям, купить и доставить до адресата цветы или продукты и выполнить другие поручения, например, погулять с собакой.

«Сейчас большинство предпринимателей ищет бизнес-модели, которые позволят им сохранить бизнес. Один из очевидных вариантов — переход в доставку. Мы тщательно готовились и сейчас предлагаем полноценный, удобный и прозрачный курьерский сервис, который позволит малому бизнесу быстро запустить собственную доставку. Для клиентов Модульбанка эти условия особенно выгодны», — сказал Сергей Илькевич, управляющий директор Модульбанка, лидер направления развития бизнеса.

Доставка работает от двери до двери. Отправления застрахованы, есть поддержка 24/7, безналичная оплата и sms-оповещения.

Для клиентов Модульбанка работает особая программа. Им доступны месяц курьерского обслуживания и бесплатные доставки в подарок, круглосуточная поддержка прямо из чата банка и оплата услуг со счета в «Модуле».