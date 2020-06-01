Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Модульбанк запустил курьерскую службу «Модульдоставка»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Модульбанк расширил экосистему поддержки предпринимателей и вышел на рынок курьерских услуг. Для клиентов Модульбанка есть приветственный подарок в 15 000 рублей, это значит, что до 100 первых доставок будут бесплатными.

Сервис «Модульдоставка» работает для предпринимателей — предлагает услуги как для бизнеса, так и для жизни. Он предлагает курьерскую доставку от двери до двери и выполнение простых поручений. Сейчас сервис работает только в Москве и только для клиентов Модульбанка, в нем зарегистрировано уже более 10 000 курьеров. Когда банк протестирует сервис в Москве, он выйдет и в другие регионы.

Для бизнеса «Модульдоставка» — это быстрое подключение, комфортные и прозрачные цены, от 150 рублей за доставку. Для жизни — удобный и понятный экспресс-сервис, который поможет отвезти посылку друзьям, купить и доставить до адресата цветы или продукты и выполнить другие поручения, например, погулять с собакой.

«Сейчас большинство предпринимателей ищет бизнес-модели, которые позволят им сохранить бизнес. Один из очевидных вариантов — переход в доставку. Мы тщательно готовились и сейчас предлагаем полноценный, удобный и прозрачный курьерский сервис, который позволит малому бизнесу быстро запустить собственную доставку. Для клиентов Модульбанка эти условия особенно выгодны», — сказал Сергей Илькевич, управляющий директор Модульбанка, лидер направления развития бизнеса.

Доставка работает от двери до двери. Отправления застрахованы, есть поддержка 24/7, безналичная оплата и sms-оповещения.

Для клиентов Модульбанка работает особая программа. Им доступны месяц курьерского обслуживания и бесплатные доставки в подарок, круглосуточная поддержка прямо из чата банка и оплата услуг со счета в «Модуле».

Другие материалы рубрики

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий

В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня

Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках