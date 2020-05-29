ВТБ: торговые точки увеличили сеть приемов оплаты в мае на 15%

ВТБ отметил прирост числа подключенных POS-терминалов в торговых точках России на 15% по итогам первых трех недель мая по сравнению с аналогичным показателем апреля. Эквайринговые обороты растут в основных непродовольственных сегментах: в магазинах одежды – на 55%, товарах для дома – в 2,5 раза, у автодилеров и АЗС – на четверть. Также рост оборотов более чем на 40% отмечается в сфере транспортных услуг.

Лучшую динамику показали магазины товаров для дома: там рост оборотов составил 160%, причем объем транзакций в регионах в 2,5 раза превосходит московские показатели. Средний чек выше все же в столице – почти 3,5 тыс. руб. против 2 тыс. в регионах. По сравнению с апрелем объем транзакций в Москве вырос в 3,5 раза, в регионах – в 2,5.

Бытовые услуги медленнее восстанавливаются в Москве – рост в мае составил пока всего 10%, в регионах показатели растут активнее – уже на 30%. Средний чек в регионах также выше, чем в столице – 2,6 тыс. руб. против 1,7 тыс. руб. Стоит отметить, что в регионах выросла и непродовольственная торговля – на 45%.

Рост оборотов возобновился и у магазинов одежды. В мае объем транзакций там увеличился больше чем в 1,5 раза, при этом в столице средняя стоимость одного заказа превышает 5 тыс. руб. – москвичи все же готовятся к летнему сезону. В регионах в мае на одну покупку тратят порядка 2 тыс. руб.

Траты россиян на транспорт увеличились почти на 45%. Средний чек в этой категории составляет около 700 руб., он вырос на 15%, при этом в Москве он оказался даже ниже – всего около 500 руб., что может говорить о растущей частоте использования услуг такси. Оборот компаний, занимающихся автоуслугами, и сетей АЗС увеличился примерно на 25%. Средний чек по транзакциям в Москве составляет около 2,5 тыс. руб., в регионах – порядка 1,5 тыс.

Активная динамика в целом по России наблюдается и у ресторанов. Их оборот вырос в мае уже на 30%, при этом средний чек невысокий – порядка 500 руб. В данном случае приоритетным направлением развития выступают заказы клиентов на дом.

«Оживление работы торгово-сервисных предприятий напрямую зависит от режима ограничений в каждом конкретном регионе. Мы видим, что экономическая активность в регионах, где уже открыта непродовольственная торговля, растет быстрее. Несмотря на то, что показатели, которые были до периода пандемии, еще не достигнуты, уже можно говорить о тренде на восстановление потребительского спроса. Очевидно, что и в Москве по мере снятия режима ограничений мы сможем наблюдать такие же темпы роста оборотов бизнеса», – сказал Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.