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Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк продолжает расширять присутствие на сырьевых рынках и открывает офис своей торговой компании в кантоне Цуг, Швейцария. Sber Trading Swiss AG станет центральным звеном международного товарно-сырьевого бизнеса Сбербанка.

Плановое открытие офиса стало международным дополнением к существующей российской торговой инфраструктуре ПАО Сбербанк по драгоценным металлам, а также локальным операциям с сырьевыми продуктами в рамках компании «СБ сырьевой трейдинг».

Компания Sber Trading Swiss AG специализируется на международных операциях с сырьевыми товарами — нефти и нефтепродуктов, угля, металлов, насыпных и сельскохозяйственных товаров. Стратегия опирается на существующие надежные клиентские связи Сбербанка с производителями и переработчиками сырья в России и СНГ и позволит увеличить и диверсифицировать международные операции группы Сбербанка на товарно-сырьевых рынках.

На момент открытия компания предлагает клиентам услуги: по международной покупке и продаже сырьевых товаров, их хранению, перевозке и сбыту; по международному товарному финансированию через продукты предоплаты и отложенной оплаты физических поставок сырья; по монетизации товарных запасов (сырьевое Репо) на нефть, нефтепродукты, металлы, насыпные и сельскохозяйственные товары.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Открытие собственного сырьевого трейдера — это выход на качественно новый уровень в торговле сырьевыми товарами на мировом рынке. Мы рассчитываем, что Sber Trading Swiss AG укрепит нашу позицию как одного из крупнейших операторов — провайдеров решений для клиентов в международной и локальной торговле сырьевыми товарами, структурному финансированию и стратегическому хеджированию. Компания будет фокусироваться на операциях с сырьевыми товарами на международных рынках — нефти и нефтепродуктов, угля, металлов, насыпных и сельскохозяйственных товаров. Работать мы планируем в первую очередь с клиентами банка, производителями и переработчиками сырья в России и СНГ, а первые сделки проведём уже в 3-м квартале этого года».

Генеральным директором компании назначен Денис Лунин, ранее занимавшийся развитием товарно-сырьевого бизнеса и бизнесов с фиксированной доходностью в ряде российских и международных банков.



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