«Диасофт» предоставит бесплатный сервис для расчета классов кредитных организаций

«Диасофт» реализовала сервис для определения класса банка – А, В или С – на основании анализа опубликованной на сайте ЦБ РФ отчетности финансовой организации. С 2020 года все продукты «Диасофт», включая линейку FLEXTERA BI, объединены под брендом Digital Q. Сервис доступен на сайте продукта FLEXTERA BI (Digital Q).

Распределение кредитных организаций по классам требуется для расчета обязательных нормативов по финализированному подходу согласно новой инструкции Банка России № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». «Диасофт» поможет понять, к какому классу относится конкретный банк и определиться с выбором подхода к расчету нормативов.

«Мы разработали классификатор, доступный всем организациям, и планируем поддерживать сервис в актуальном состоянии, обновляя данные на основании публикуемой на сайте Банка России отчетности», – сказал Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».

Новая инструкция вступила в силу 1 января 2020 года, но у банков до сих пор сохраняется возможность выбора – продолжать осуществлять расчет нормативов по стандартизированному подходу или применять новый, финализированный подход. Эксперты компании «Диасофт» рекомендуют не тянуть с переходом, который откроет банку новые возможности для экономии средств и должен стать обязательным для всех банков с января 2021 года.

Игорь Шабанин сказал: «Нововведения законодательства принято воспринимать как меру ужесточения, которая не несет прямых выгод финансовым организациям. В этот раз все иначе – масштабные законодательные изменения, связанные со вступлением в силу 199-И, открывают кредитным организациям, занимающимся проектным финансированием, реальные возможности для экономии средств за счет высвобождения капитала. Наши клиенты уже успели оценить такие преимущества».