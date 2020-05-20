Сервис по выбору и приобретению жилья «Домклик» интегрирован с порталом госуслуг

Сбербанк запустил инструмент «Цифровой профиль», который позволяет клиентам, при оформлении ипотеки сократить время на предоставление документов в бумажном виде, загрузив свои данные с портала госуслуг. В настоящий момент сервис доступен для пользователей веб-версии «Домклик».

Для клиента процесс похож на популярную функцию «Войти через социальную сеть/поисковую систему». Это позволит клиенту не предоставлять в банк часть бумажных документов, а банк получит подтвержденные данные из государственных органов. На первом этапе сервис станет доступен пользователям «Домклика» — онлайн-площадки Сбербанка по выбору и приобретению жилья.

«Цифровой профиль» представляет собой совокупность содержащихся в информационных системах госорганов сведений о гражданах и юрлицах, обеспечивает их идентификацию и безопасный обмен подтвержденными данными. Инструмент интегрирован с Порталом государственных услуг РФ.

Петр Днепровский, и.о. директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка, сказал: «Сбербанк активно развивает и интегрирует в свои бизнес-процессы инновационные технологии, которые помогают значительно упрощать получение финансовых сервисов и услуг. Интеграция "Цифрового профиля" в проекты Сбербанка, созданного в рамках совместного проекта Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального Банка России, позволит сделать новый шаг на пути развития дистанционного обслуживания граждан, что особенно актуально сегодня».