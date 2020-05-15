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Клиенты Райффайзенбанка получили возможность инвестировать онлайн

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Клиенты Райффайзенбанка получили возможность совершать полный комплекс операций с инвестиционными продуктами управляющей компании «Райффайзен капитал» онлайн, без визитов в отделение банка. Дистанционный сервис управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и стратегиями доверительного управления (ДУ) доступен благодаря технологии Sign Everywhere.

Чтобы приобрести паи фондов, клиент Райффайзенбанка может подать заявку на консультацию на сайте банка или связаться со своим менеджером. Когда менеджер подготовит и направит документы на подписание, клиент получит push-уведомление и сможет поставить свою цифровую подпись одним кликом в разделе «обмен документами».

Оплата паев ПИФ производится по QR-коду. Реквизиты для оплаты предварительно формирует менеджер, клиент получит QR-код для оплаты в формате pdf-документа.

Аналогичная услуга доступна для открытия ИИС (индивидуального инвестиционного счета) и других стратегий доверительного управления.

«Мы стремимся автоматизировать все процессы, чтобы обеспечить клиентам лучший пользовательский опыт, – сказал Виталий Лавринец, руководитель управления розничных цифровых платформ Райффайзенбанка. – Теперь клиенты могут начать инвестировать в любое время, не посещая отделения банка, а технология Sign Everywhere делает процедуру открытия счета максимально простой и удобной».

«Райффайзен капитал» предлагает клиентам широкую линейку ПИФов, стратегий доверительного управления и доступ к ИИС, что позволяет удовлетворить потребности инвесторов в полном объеме и диверсифицировать портфель. Текущая ситуация показала взвешенный подход клиентов к инвестициям, поэтому возможность получить удаленный доступ делает инвестиционный процесс удобным и комфортным», – отметила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен капитал».

Sign Everywhere – решение по документообороту в мобильном и интернет-банке «Райффайзен-онлайн» между клиентами и банком.

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