Danycom подключился к системе платежей Сбербанка

Сбербанк и группа компаний Danycom запустили для абонентов мобильного оператора Danycom.Mobile онлайн-сервисы для оплаты услуг связи. Моментально пополнить баланс своего телефона можно как в мобильном приложении, так и в web-версии Сбербанк Онлайн, а также через устройства самообслуживания банка. Все операции проводятся без комиссии.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Эта сделка наглядно демонстрирует, что даже в нынешних непростых условиях российские компании уверенно развивают свой бизнес и осваивают новые рынки, используя для этого современные цифровые сервисы Сбербанка. Сегодня очень важно обеспечить нашим клиентам и всем жителям страны возможность безопасного удаленного доступа к финансовым услугам, без необходимости посещать офисы банков, мобильных операторов, иных компаний и организаций».

Артем Журавлев, IT-директор группы компаний Danycom, сказал: «Мы постоянно работаем над расширением партнерской сети. Операции в мобильных приложениях не вызывают сложностей, а денежные средства быстро зачисляются на счет абонента. Возможность оплатить услуги Danycom.Mobile через Сбербанк Онлайн – это то, чего от нас ждали наши абоненты. Сегодня это стало возможным, благодаря такому надежному партнеру, как Московский банк Сбербанка».