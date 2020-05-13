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ВТБ расширяет функциональность мобильного приложения «Цифра»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ объявил о расширении опции мобильного приложения для ведения онлайн-бухгалтерии «Цифра» (Cifra). Теперь предпринимателям доступны услуга подготовки отчетности за 2019 год и помощь в оформлении временного приостановления деятельности, которое требуется предприятиям ряда отраслей в период распространения COVID-19, и в дальнейшем возобновлении работы по окончании пандемии.

Приложение автоматически выгружает информацию о транзакциях, рассчитывает и отправляет налоговые и иные обязательные платежи, формирует декларации и прочие необходимые документы. В чате клиенты могут задать любые вопросы бухгалтеру, связанные с финансовым сопровождением бизнеса, и получить оперативные ответы на них.

ВТБ запустил мобильный сервис «Цифра» для малого и среднего бизнеса, который освобождает клиентов от необходимости посещать офис, в конце марта. За первый месяц работы мобильное приложение «Цифра» скачали более 30 000 пользователей, и оно вошло в топ-30 AppStore сервисов по скачиванию.

Мобильная бухгалтерия «Цифра» включает все инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности. Пользователь может самостоятельно отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации на основе рыночной аналитики.

«Новый сервис пользуется популярностью у предпринимателей, что особенно актуально сейчас, когда бизнес максимально переходит в онлайн-формат и переводит компании на удаленную работу. В апреле в нашем приложении зарегистрировалось более 15 тысяч пользователей. В нынешних условиях владельцы своего дела предельно осторожны в выборе долгосрочных отношений, поэтому в приложении Цифра предусмотрена услуга временного приостановления работы компании и помощь в ее восстановлении», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.

Мобильное приложение бухгалтерского и налогового документооборота «Цифра» доступно не только клиентам ВТБ, но и других банков. Для подключения к сервису необходимо бесплатно скачать его в App Store и Google Play и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО в ВТБ.

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