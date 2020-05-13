«МТС банк» запустил дистанционное открытие расчетных счетов для сегметна СМБ

«МТС банк» для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц сегмента малого бизнеса запускает дистанционное открытие расчетных счетов в рублях РФ. Новый процесс банковского обслуживания создан в рамках специальных мер поддержки малого бизнеса.

В «МТС банке» ИП и компаниям малого бизнеса для открытия расчетного счета без посещения офиса необходимо выполнить несколько простых шагов: заполнить онлайн-заявку на сайте банка; получить реквизиты счета, которые уже можно направить клиентам и партнерам; загрузить пакет документов в личный кабинет; назначить встречу с представителем банка, который заберет документы самостоятельно.

После открытия клиенты могут управлять счетом также дистанционно: в системе оперативного онлайн-управления «Клиент-Банк» или в мобильном приложении «МТС банк бизнес», доступном для скачивания в онлайн-магазинах приложений.

«Открытие расчетного счета без посещения банка ‒ еще один шаг на пути к цифровизации продуктов, сервисов и процессов "МТС банка" для клиентов малого бизнеса. Мы планомерно реализуем свою стратегию развития, понимая ключевые потребности наших клиентов, особенно в период, когда требуются дополнительные меры для поддержки предпринимателей», – отметил руководитель кластера малого бизнеса «МТС банка» Валерий Талалаев.

В рамках специальных мер поддержки «Карантин без затрат» для действующих и новых клиентов сегмента малого бизнеса «МТС банк» отменил комиссию за внешние переводы на расчетные счета ИП и юридических лиц через систему «Клиент-Банк» по всем программам расчетно-кассового обслуживания (РКО), а также за перечисления денежных средств на счета физических лиц-участников зарплатного проекта, заключенного в «МТС банке». Кроме того, первое ежемесячное пополнение расчетного счета через кассу на программах обслуживания «Минимум», «Точный» и «Стабильный» также бесплатно.