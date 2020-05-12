«Точка» запустила мобильный банк для фрилансеров

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» объявил о запуске первого в России банковского приложения для ИП без сотрудников «Точка XS». Это мобильный банк нового формата, в котором почти все автоматизировано и происходит без участия клиента.

Основная аудитория «Точки XS» — фрилансеры и предприниматели без сотрудников. Многие из них открывают ИП только для того, чтобы легально получать деньги за свою работу. Их пугают юридические сложности: бухгалтерия, налоги, декларация. Поэтому все формальности сервис берет на себя.

«На удаленке многие вошли во вкус фриланса и больше не хотят быть привязанными к офису. От работы на себя их удерживает необходимость все время что-то считать, сдавать и отчитываться перед государством. Люди не хотят переживать из-за налогов и деклараций, особенно сейчас, когда поводов для тревоги и так достаточно, — сказал Антон Бондарев, руководитель сервиса "Точка XS". — Мы создали "Точку XS", чтобы дать каждому возможность заняться своим делом и отдать сервису все формальности. В приложение фактически даже заходить не нужно — все работает само».

Как только на счет поступают деньги от заказчика, сервис откладывает процент на налоги и сборы. Остальное «Точка XS» переводит на личную карту фрилансера в любом банке — как если бы тот получал зарплату. Благодаря автоматизации работать на себя становится не сложнее, чем быть наемным сотрудником: раньше бухгалтерскими вопросами занимался работодатель, теперь — «Точка XS».

Вручную клиент делает всего две вещи: одним нажатием выставляет счет за услуги и один раз в год подписывает декларацию кодом из SMS.

Бета-версию приложения, которое уже доступно для iPhone, сейчас тестирует первая тысяча клиентов «Точки». Сервис включает в себя онлайн-бухгалтерию, автоматические переводы на личную карту, заказ электронных справок и выписок в неограниченном количестве. В ближайшее время к набору опций добавят возможность сгенерировать договор и акты прямо в приложении, а также хранить в нем все бизнес-документы.

На время теста комиссия сервиса составляет 0,2% от входящих платежей. Официальный запуск «Точки XS» запланирован на лето 2020 г.