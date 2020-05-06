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Райффайзенбанк завершил пилот по оплате покупок с помощью селфи

ИТ в банках Ритейл Общепит

Райффайзенбанк в числе первых банков пилотировал бесконтактную технологию оплаты покупок по биометрии лица. В рамках пилота клиенты банка имели возможность оплатить заказ в пяти точках сети бургерных #FARШ в обмен на скидку 50% за первую оплату. Оплата проводилась с помощью технологии SelfieToPay, разработанной компанией SWiP совместно с VisionLabs.

Для первой оплаты было необходимо скачать приложение SWiP, привязать карту Райффайзенбанка и подключить функцию оплаты с помощью селфи. Процесс всех последующих оплат не требовал от пользователя никаких действий и занимал примерно четыре секунды. В момент оплаты система автоматически находила клиента в программах лояльности точки продаж и размер привилегий.

Пилот проводился с 19 декабря 2019 г. по 31 марта 2020 г. После оплаты пользователям предлагалось оценить в приложении опыт использования технологии — 86% респондентов дали технологии наивысшую оценку. Использовав скидку на первую покупку, многие продолжили оплачивать заказы с помощью SelfieToPay. Согласно опросу участников пилота, 90% клиентов, оплативших по биометрии лица, готовы продолжать пользоваться сервисом в дальнейшем. Многие отметили его простоту и удобство, высокую востребованность в некоторых бытовых ситуациях.

«Этот пилот стал частью программы Райффайзенбанка по работе с инновациями, — отметил руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка Виталий Лавринец. — Мы постоянно тестируем новые сервисы для улучшения качества взаимодействия клиентов с банком, стремимся сделать процесс оплаты проще и удобнее. Мы видим, что оплата с помощью селфи показалась интересной нашим клиентам, и мы планируем продолжить экспериментировать в этом направлении, делая опыт взаимодействия с банком ещё легче».

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