«Контур» поможет оформить льготные кредиты при поддержке государства

Малый и средний бизнес сможет оставить заявку и получить льготный кредит на выплату зарплат с помощью сервиса «Контура».

Государство поддержит компании, которые особенно пострадали в период пандемии. Такие фирмы смогут взять льготный заем на выплату зарплат сотрудникам. Не помогают предприятиям в стадии банкротства или приостановившим деятельность.

Заем смогут получить ИП и юрлица, работающие не меньше года. Предприятия категории «малое» или «микро» могут рассчитывать на выплату, если ведут основную или дополнительную деятельность из перечня, установленного постановлением Правительства №434. Для организаций и предпринимателей других категорий есть еще два условия: ведут основную деятельность из перечня; сохранили в штате не меньше 90% сотрудников по сравнению с предыдущим месяцем.

Госорганы не называют точную сумму выплаты. Она зависит от показателей: МРОТ и районных коэффициентов; надбавок, страховых взносов; количества сотрудников в штате; периода, на который будут выдаваться деньги.

Заемщик может запросить у банка определенную сумму, которая покроет его убыток. Но точный размер займа все равно установит кредитор. Он обработает заявку вручную, сверится с данными налоговой службы и назовет сумму кредита.

Государство закрепило две льготные ставки по кредиту: 0% и 4%. Нулевая ставка работает до конца 2020 г., но не дольше шести месяцев с того дня, как сведения о заемщике ушли в реестр. С 2021 г. ставка повышается до 4%. Максимальный срок кредитования — 12 месяцев. Для заемщика это значит, что в 2020 г. деньгами можно пользоваться безвозмездно, а с 1 января 2021 г. — по ставке 4 %.

«"Контур" сделал сервис, благодаря которому получить ссуду стало проще. С помощью сервиса можно создать заявку, которую банк увидит, обработает, а потом свяжется с компанией для дальнейших действий, — отметил Артем Прескарьян, технический директор "Контура". — Для отправки заявления нужна только усиленная квалифицированная электронная подпись. Мы хотим упростить для налогоплательщиков формирование заявления, и в то же время — исключить возможность ввода заявления за другую организацию. Это только первый шаг со стороны "Контура". На очереди — другие меры поддержки, анонсированные президентом 15 апреля».

«Контур» не финансирует компании. Он помогает им правильно оформить заявку, а банкам — увидеть ее в общем реестре. Сервис подскажет, отклонил кредитор заявку или принял ее. После этого компания и банк будут взаимодействовать вне площадки «Контура».

