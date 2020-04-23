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ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на фоне введения режима самоизоляции

Безопасность Стратегия безопасности ИТ в банках

Число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов ВТБ на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля 2020 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15% при общем снижении транзакционной активности клиентов банка.

Более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии, злоумышленники учитывают объем негативной информации по пандемии коронавируса и экономической ситуации и в своих сценариях манипуляции закладывают соответствующие скрипты.

Среди сценариев мошенничества, в частности, звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или сообщения об открытом кредите, который можно быстро аннулировать. При этом целью мошенников является получение личной информации и вывод клиентских средств.

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о попытках действий мошенников, число звонков по данной тематике выросло на второй недели самоизоляции – с 6 по 12 апреля – почти в 2,5 раза по сравнению со средними значениями в марте.

ВТБ благодарит клиентов за бдительность и напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные картам (CVC2/CVV2)/счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать мошенникам данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации «сотрудника безопасности».

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