«Билайн» и Альфа-банк разработали меры поддержки малых предприятий

«Билайн бизнес» и Альфа-банк сообщили о дополнительных мерах антикризисной поддержки малого бизнеса. Компании запустили специальное предложение «Своих не бросаем», которое поможет малому бизнесу быть постоянно на связи с коллегами и клиентами, а также проводить жизненно важные финансовые операции в кризисных условиях.

Антикризисное предложение включает в себя открытие и бесплатное обслуживание счета в Альфа-банке, полный набор платежных инструментов для расчетов с контрагентами и управления выручкой на всю историю отношений клиента с банком, а также пакет связи с бесплатным трехмесячным периодом от «Билайн бизнеса». Предложение доступно для подключения до 31 мая 2020 г.

«Билайн бизнес» в рамках акции предоставит бесплатное подключение на три месяца, которое включает в себя: пакет мобильной связи (до 500 минут, до 10 ГБ, 100 SMS в месяц); облачная АТС: переадресация звонков на мобильные телефоны, виртуальные номера для вызовов через интернет; пакет SMS: 1 тыс. сообщений для корпоративных рассылок по собственной клиентской базе.

Альфа-банк предоставляет бессрочный пакет услуг «Бесплатно навсегда», который включает: бесплатное открытие и обслуживание счета для бизнеса; переводы до 100 тыс. руб. в месяц со счета ИП на личный счет в Альфа-банке без комиссии; три бескомиссионных платежа в месяц партнерам в другие банки; все платежи в бюджет и налоговые органы; бесплатный выпуск первой пластиковой карты «Альфа-бизнес» и всех цифровых b2b-карт; бесплатный интернет-банк и онлайн-бухгалтерия.

«Билайн бизнес» также предоставляет дополнительные возможности для клиентов акции «Своих не бросаем». Так, они смогут бесплатно подключить «ОФД Билайн» на один год и использовать интернет для касс без тарификации в течение трех месяцев. Оператор также бесплатно предоставляет доступ на два месяца к системе контроля передвижения сотрудников «Единый мониторинг» и один месяц доступа к приложению «Мобильное предприятие» для трекинга задач, звонков клиентам и ведению продаж.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент «Вымпелкома», сказал: «Кризис особенно сильно ударил именно по малому бизнесу, на этот сегмент приходится большинство закрытых из-за режима повышенной готовности предприятий. При этом те, кто продолжил свою работу удаленно, все равно теряют прибыль из-за высоких операционных расходов. Наше совместное предложение должно оказать поддержку предприятиям МСБ в этот непростой период и дать возможность восстановиться после его завершения, тем самым сохраняя необходимые для российского рынка товары и услуги, и рабочие места».

Денис Осин, член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-банка, отметил: «В сложной экономической ситуации Альфа-банк не только включается во все госпрограммы поддержки малого бизнеса. В рамках нового спецпредложения мы обнуляем стоимость самых востребованных услуг РКО, чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес, помочь ему продолжить работу и пережить трудные времена. А пакет услуг "Билайна" поможет нашим клиентам быть на связи с партнерами без дополнительных затрат».