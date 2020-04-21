Сбербанк отменил комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт

Сбербанк до 1 июня 2020 года отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт. Решение принято в целях поддержки клиентов в период пандемии COVID-19.

Ранее банк взимал комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт в связи с кражей/утерей либо сменой фамилии, из-за утраты ПИН-кода. Теперь до 1 июня 2020 года досрочный перевыпуск карты будет бесплатным в любом канале (при оформлении в офисе банка, мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн, кол-центре) и по любой причине.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка, отметил: «В этот сложный период мы стремимся максимально упростить взаимодействие с банком для наших клиентов и минимизировать дополнительные затраты с их стороны. Какой бы ни была причина перевыпуска, для держателя карты он будет бесплатным. Более того, чтобы начать пользоваться перевыпущенной картой, необязательно выходить из дома - активировать карту можно в Сбербанк Онлайн. Сразу после активации клиенту станет доступна вся необходимая информация по карте и возможность совершать операции, включая пополнение, перевод средств на другие счета, оплата услуг ЖКХ, покупки в интернете, а «привязка» карты к электронному кошельку позволит совершать оплату смартфоном в магазинах и снимать средства в банкоматах, оборудованных NFC модулями. Карту в физическом виде можно забрать после окончания периода самоизоляции».