«Точка» представила продвинутый API для работы с банком

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» разработал продвинутую версию API (Application Programming Interface, «программный интерфейс приложения») для крупных компаний и клиентов, которые совершают более 100 платежей в день. Новая версия позволит осуществлять все расчеты за пределами банка, внутри системы управления предприятием клиента, и автоматизировать взаимодействие с банком в режиме одного окна.

Продвинутый API позволяет отправлять платежи в неограниченном количестве, подписывать их электронной цифровой подписью, отслеживать статусы, следить за остатком по счету и запрашивать выписки за любой период. При необходимости к API можно добавить дополнительные функции в соответствии с потребностями компании.

Для подключения услуги нужно написать в чат с банком. Специалист банка свяжется с клиентом и обсудит набор необходимых опций, оценит его потребности в сервисах Точки, с которыми он хочет работать в своей системе без входа в банк. Перед подключением систему можно протестировать. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от набора опций. Для работы с продвинутым API потребуется электронная цифровая подпись, выпущенная на директора предприятия или распорядителя с правом первой подписи.

«API позволит предприятиям существенно сэкономить время за счет автоматизации процессов и избежать ошибок, вызванных человеческим фактором. Это особенно ценно в условиях ограниченных ресурсов, когда нужно сосредоточить усилия специалистов на решении действительно важных проблем, сведя рутину к минимуму», — сказала Анастасия Сумина, менеджер по продукту банка для предпринимателей и предприятий «Точка».