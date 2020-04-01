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QIWI будет развивать QPlatform вместе с SBI Holdings

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

QIWI привлекла к развитию проекта QPlatform независимого партнера-акционера — международную финансовую группу SBI Holdings. Холдинг инвестирует в перспективные проекты мирового уровня.

Дополнительной мотивацией для динамичного развития проекта также станет передача доли акций компании топ-менеджменту QPlatform. В результате сделки топ-менеджмент QPlatform разделил между собой 20%, доля SBI составила 20%. Группа QIWI, которая остается акционером компании, видит перспективы для дальнейшего роста и развития QPlatform — как финансового, так и территориального. У QIWI остается 60% компании.

Борис Ким, CEO группы QIWI, сказал: «Мы верим в открытые платформы, а не замкнутые экосистемы. Именно поэтому несколько лет назад мы приобрели проект QPlatform, который помогает бизнесу подключаться к финансовым институтам по открытым API. Благодаря инициативам Банка России и Ассоциации ФинТех рынок Open API в России будет динамично развиваться, и для усиления нашей экспертизы в индустрии Open Banking мы решили привлечь к развитию проекта QPlatform независимого партнера, а также замотивировать его команду долей в бизнесе».

QPlatform — это интеграционная платформа с облачной инфраструктурой, которая призвана помогать традиционным банкам интегрировать инновационные решения со стороны финтех-компаний при помощи API, а финтех-компаниям — выходить на новые рынки и взаимодействовать по мультибанковской модели. В данный момент у QPlatform стратегические партнерства с двумя банками — Абсолют и SBI, компания также ведет ряд переговоров с другими кредитными организациями. Платформу QPlatform использует более 500 финтех-игроков.

За годы развития проект QPlatform показал высокие результаты и признание профессионального рынка, победив в конкурсе стартапов в рамках Finopolis 2018, а также получив грант Банка России на развитие продукта. В феврале 2020, по приглашению организаторов, QPlatform представит продукт на крупнейшем финтех-мероприятии мира — Finovate 2020 в Берлине.

SBI Holdings — частная инвестиционная компания, которая предпочитает инвестировать в компании, работающие в сфере финансовых услуг, управления активами и биотехнологий. Недавние инвестиции компании включают OpenLegacy, Cyrrencycloud, Sendo и Elliptic — все эти компании развивают перспективные международные проекты в таких областях как электронная коммерция, информационные технологии и платежные услуги.

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