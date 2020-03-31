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«Юнидата» запускает международный образовательный проект

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Юнидата» запускает новый международный образовательный проект. Компания проведет серию бесплатных вебинаров, во время которых специалисты подробно расскажут о работе с данными в целом и о работе с платформой компании, в частности.

«Юнидата» праглашает к участию всех желающих, кто интересуются или уже активно работает с решениями в области управления данными. По результатам участникам будут выданы сертификаты «Юнидата: Управления данными. Базовый уровень».

Предварительная регистрация участников уже стартовала. Для того, чтобы принять участие в вебинаре «Юнидаты», нужно отправить данные (имя, фамилия, компания, должность, контактный телефон, электронный адрес) на почту webinars@unidata-platform.ru.

«Мы прекрасно понимает всю сложность эпидемиологической ситуации во всем мире, – сказал генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов. – Мы готовы не только поддерживать своих клиентов, но и делиться своими знаниями с людьми, которые в силу текущей ситуации оказались дома и у которых есть желание осваивать компетенции будущего».

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