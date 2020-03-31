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ВТБ сохранит бесплатные переводы в СБП для своих клиентов

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ВТБ принял решение о сохранении нулевого тарифа в рамках Системы быстрых платежей минимум до конца апреля 2020 г. Ранее бесплатные переводы для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.

«Сейчас очень важно давать клиентам возможность проводить операции в удаленных каналах без визита в отделения банков. Переводы в рамках СБП отвечают этой задаче, набирая популярность у россиян. С момента запуска клиенты ВТБ совершили в системе свыше 4,5 млн переводов на 35 млрд руб. Мы являемся крупнейшим банком-участником СБП и понимаем свою ответственность в предоставлении выгодного сервиса для пользователей. Идя навстречу клиентам, ВТБ принял решение о продлении нулевого тарифа на переводы как минимум еще на один месяц», – сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В настоящее время ежемесячный лимит на проведение переводов в СБП у клиентов ВТБ составляет 300 тыс. руб., максимальная сумма разовой операции – 15 тыс. руб. Банк рассматривает возможность повышения лимита на разовый перевод. Детали будут сообщены позднее.

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