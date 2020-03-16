Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

QIWI запустила платежи для компаний, работающих с трудовыми мигрантами

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

QIWI запускает B2B-сервис оплаты патентов. Новая возможность реализована для компаний, работающих в сфере строительства, аутстаффинга персонала, такси, ЖКХ, сельского хозяйства и в других отраслях, связанных с привлечением трудовых мигрантов.

Иностранные граждане, ведущие трудовую деятельность на территории РФ, обязаны ежемесячно выплачивать фиксированную сумму НДФЛ в счет оплаты трудового патента. В случае просрочки уплаты НДФЛ, патент аннулируется. Низкая дисциплина оплаты патента мигрантами накладывает издержки на работодателей, на которых налагается штраф в размере до 800 000 рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга до 1 млн руб.) за каждого работника, чей патент был аннулирован вследствие его неоплаты, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

QIWI предлагает B2B-решение, которое автоматизирует процесс оплаты патентов мигрантами и снижает риски работодателей, связанные со штрафами за их неоплату.

Сервис не требует специальной технологической базы. Компаниям достаточно предоставить реестр с необходимой информацией о работниках и перевести денежные средства по реквизитам в КИВИ Банк. После этого компания получает подтверждение оплаты патентов, заверенное банком.

Руководитель департамента массовых сервисов Виктория Кияченко отметила: «В рамках стратегии QIWI по развитию платформенных решений для бизнеса мы сделали сервис, который позволяет работодателям минимизировать риски наложения штрафов за нарушение трудового законодательства при привлечении иностранных работников, поскольку он предоставляет российским компаниям возможность контролировать оплату патентов работниками – трудовыми мигрантами».

Другие материалы рубрики

Московские власти компенсируют бизнесу расходы на участие в конференции CNews

«Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора

Женщин в ИТ все еще дискриминируют

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника