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Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запустил сервис Garmin Pay

ИТ в банках Техника

Банк «Открытие» совместно с Mastercard и американским производителем навигационной техники и спортивных часов запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Теперь держателям карт Mastercard банка «Открытие» для оплаты любых покупок достаточно просто поднести часы Garmin к платежному терминалу.

Сервис поддерживают модели часов, оснащенные модулями NFC. Чтобы им воспользоваться, необходимо установить приложение Garmin Connect на свой смартфон (доступно для платформ iOs и Android) и через функцию Pay в приложении добавить информацию о карте Mastercard. Для оплаты не нужно иметь при себе физический пластик или смартфон. При этом клиенты «Открытия» продолжат копить бонусы и пользоваться всеми преимуществами программ лояльности Mastercard и банка.

При проведении платежа в Garmin Pay вместо номера основной карты используется уникальный токен по технологии Mastercard. Информация о картах не хранится ни на часах, ни на серверах компании Garmin. Платежи с помощью Garmin Pay так же безопасны, как и другие способы оплаты с Mastercard.

Приобрести часы, поддерживающие технологию Garmin Pay, можно в фирменных магазинах Garmin.

«Garmin Pay – прекрасное дополнение к линейке сервисов бесконтактных платежей в нашем банке, – сказал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие". – Новый сервис будет широко востребован среди клиентов, ведущих активный образ жизни. Garmin Pay позволит им совершать покупки, не имея при себе карты и телефона, во время утренней пробежки, по пути на работу или после занятия в спортклубе».

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