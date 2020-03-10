Сервис Сбербанка «Наличные с покупкой» стал доступен в магазинах «Вкусвилл» по всей стране

Сбербанк расширил географию предоставления бесплатного сервиса «Наличные с покупкой». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или умными часами) клиент может снять наличные на кассе 1282 магазинов сети «Вкусвилл» в 30 крупнейших городах России. Сервис предоставляется как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка, сказал: «Ранее вместе с крупнейшими платежными системами мы запустили услугу "Наличные с покупкой" в Санкт-Петербурге и Москве. Наблюдая востребованность сервиса, мы продолжили масштабирование проекта и обеспечили его доступность по всей сети магазинов "Вкусвилл". Теперь у покупателей в 30 крупнейших городах России появилась новая возможность снять наличные, которая позволит значительно сократить временные затраты на поиски банкомата».

Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам сети магазинов «Вкусвилл», отметил: «Когда мы только тестировали услугу снятия наличных в 50 магазинах "Вкусвилл", то еще не знали, будет ли услуга интересна и востребована. Оказалось, что, несмотря на то что все больше людей переходят на оплату картой или смартфоном, наличные все же тоже нужны и многим людям удобно снимать их прямо при покупке продуктов. Тем более снять их в магазине можно так же — с карты или смартфона. Следуя за отзывами покупателей и видя, как быстро выросла средняя сумма выдачи (с 1,5 до 2 тыс. руб.), мы увидели, что все-таки услуга нужна, важна и интересна покупателям. Услуга снятия наличных — это дополнительный сервис, удобство и забота, которую мы проявляем о наших покупателях каждый день».

По желанию клиента кассир добавит к сумме покупки сумму наличных для выдачи из кассы, после чего держатель карты подтвердит операцию вводом PIN-кода. С карты клиента списывается общая сумма, то есть клиент подтверждает покупку и выдачу единовременно (без увеличения времени) обслуживания на кассе. За одну операцию держатель карты может получить наличными до 5 тыс. руб., суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 тыс. руб., ограничений на сумму покупки не устанавливается, для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.

Снять наличные на кассе могут держатели карт «Мир», Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории России, запустившим сервис «Наличные с покупкой» по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом. Для клиентов Сбербанка сервис доступен держателям именных дебетовых карт и является бесплатным. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.