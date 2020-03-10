Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Предприниматели получили возможность оформить патент через интернет-банк «Точки» и платить налоги по патентной системе налогообложения. Для этого достаточно заполнить и подписать электронной подписью заявление на патент в онлайн-бухгалтерии «Точки».

В настройках онлайн-бухгалтерии нужно выбрать «Заявление на патент» и заполнить заявление, которое можно тут же отправить в налоговую. Как только заявление будет принято, клиенту на телефон придет уведомление, обычно это занимает до пяти рабочих дней. После нужно будет обратиться в налоговую, чтобы налоговая отправила платежку на оплату патента и сам патент. В рамках онлайн-бухгалтерии услуга обойдется клиентам «Точки» в 3,5 тыс. руб. в год.

«Теперь клиенты онлайн-бухгалтерии "Точки" могут платить налоги по патентной системе налогообложения, не прибегая к помощи лишних сервисов. Мы избавились от сложных форм заявлений и превратили получение патента в несколько простых действий в интернет-банке, — сказала Елена Насобина, руководитель проекта "Онлайн-бухгалтерия" в банке для предпринимателей "Точка". — Патентная система налогообложения предполагает фиксированную сумму налога, которая становится известна еще до получения патента. Это очень удобно, чтобы заранее просчитать расходы, выяснить потребительский спрос и перспективы развития бизнеса в выбранном регионе».

Патентная система налогообложения (ПСН) отличается более простой процедурой учета и отчетности, например, в рамках патента не нужно сдавать налоговую декларацию. Получить патент можно на срок от одного до двенадцати месяцев.

Другие материалы рубрики

Женщин в ИТ все еще дискриминируют

Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Медицинские гаджеты для домашней аптечки

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor
Показать еще
Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника