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Банк «Русский стандарт» запустил мгновенный возврат средств через СБП при отмене покупки

ИТ в банках

Банк «Русский стандарт» сообщил о запуске мгновенного возврата средств клиенту, который оплатил покупку по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России (СБП) и потом отказался от нее. Таким образом, торгово-сервисные предприятия, получившие платеж за товары или услуги от физических лиц через СБП, смогут автоматически вернуть им средства на счет в случае отмены покупки.

Торгово-сервисные предприятия будут использовать сервис бесплатно, поскольку для него действуют нулевые тарифы, как для отправителей, так и для получателей средств.

Напомним, что Банк Русский стандарт первым в 2019 г. предоставил клиентам – юридическим лицам возможность подключения к сервису приема платежей по QR-коду в Системе быстрых платежей Банка России (СБП).

«Оплата товаров и услуг с помощью QR-кода все больше набирает популярность по всему миру. Появление в России такого сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП значительно снижает издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще одним каналом безналичных расчетов наряду с картами. Снижение затрат всегда позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя», – отметила директор департамента эквайринга Банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

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