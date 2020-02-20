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Сбербанк и Федеральная нотариальная палата внедряют оплату по QR-коду

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк и Федеральная нотариальная палата подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых сервисов в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». В соответствии с документом, стороны начинают внедрять технологию «Плати QR», позволяющую оплачивать услуги нотариуса по QR-коду. Для оплаты нужно мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или приложение любого другого банка, подключенного к QR-платформе Сбербанка.

Дмитрий Огуряев, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка, отметил: «Мы давно и плотно работаем с Федеральной нотариальной палатой по цифровизации продуктов и сервисов. Это сотрудничество выражается в конкретных вещах, которые принципиально меняют клиентский опыт получения нотариальных услуг. Например, сейчас в Москве пилотируется сервис ʺНаследство без визитаʺ: теперь наследник может получать на свой счет денежные средства со счета наследодателя без посещения офиса банка. Безналичная оплата — это еще один значимый шаг на пути к электронному нотариату. Мы приглашаем всех нотариусов подключиться к технологии ʺПлати QRʺ, чтобы сделать свои услуги максимально удобными для клиентов».

Константин Анатольевич Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты, сказал: Федеральная нотариальная палата создает и развивает технологии «электронного нотариата» для того, чтобы предоставить гражданам и бизнесу наиболее комфортные и надежные способы защиты и реализации своих прав в новых цифровых форматах. Первая оплата нотариального действия по технологии «Плати QR» была совершена в конце января.

Безналичная оплата обеспечит возможность не носить с собой наличные при посещении нотариуса а также удаленно оплачивать нотариальные действия, не требующие личного визита: внесение средств на депозитный счет нотариуса, обеспечение доказательств в интернете, свидетельствование верности перевода и другие.

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