«СДМ-банк» внедрил новые стандарты ИБ с помощью Oberon

Oberon и «СДМ-банк» сообщили о завершении проекта по обеспечению безопасности данных клиентов и корпоративной информации финансовой организации в соответствии с международным стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Для достижения необходимых показателей защиты и надежности объединенная проектная команда банка и системного интегратора выполнила модернизацию и сегментацию сети передачи данных (СПД).

«Новые регламенты PCI DSS требовали детального аудита всех наших информационных потоков. Этот этап стал комплексной аналитической задачей для всех экспертов, — сказал Олег Илюхин, заместитель председателя правления, директор ДИТ "СДМ-банка". — Изначально специалисты планировали выделение порядка 30 сегментов СПД, однако по результатам аудита их число увеличились до 60. Для каждого из них были назначены индивидуальные правила разграничения доступа и безопасности. Итого в рамках проекта нами было проработано и настроено 3,6 тыс. межсегментных взаимодействий».

Для достижения поставленных целей сетевая инфраструктура банка требовала модернизации и использования дополнительного сетевого оборудования. Это было необходимо для безопасного обращения конфиденциальных данных в СПД согласно назначенным правилам. Работы по развертыванию идентичных аппаратно-программных схем проводились на двух объектах — площадках центрального и удаленного ЦОД заказчика.

Управление обновленной инфраструктурой осуществляется при помощи централизованного решения с единым графическим интерфейсом и возможностью как удаленного, так и автономного администрирования. Для обеспечения непрерывной защиты дата-центров от внутренних и внешних угроз специалисты Oberon создали подсистему межсетевых экранов (МСЭ) нового поколения. Она полностью совместима со смежными сетевыми решениями, включая систему мониторинга ИБ, и поддерживает кластерное и поэлементное резервирование, а также переход на катастрофоустойчивый УЦОД при возникновении внештатной ситуации. Установленные модули МСЭ в режиме реального времени позволяют контролировать и анализировать сетевой трафик для выявления атак (IDS), их предотвращения (IPS) и фильтрации на уровне приложений (Application-Control), а также антивирусной защиты.

Обновленная сеть функционально разделена на сегменты нескольких уровней безопасности — внутреннего, DMZ и внешних систем. В случае выхода из строя каких-либо компонентов выполняется автоматическое переключение на резервное сетевое оборудование.

«В "СДМ-банке" запущена современная сеть передачи данных. Она обеспечивает соответствие требованиям PCI DSS к уровню функциональной надежности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры, — отметил Евгений Яшин, генеральный директор компании Oberon. — В результате проекта мы не просто сделали ограниченное какими-то рамками решение, а создали эффективный инструмент. С его помощью профильные эксперты банка смогут в дальнейшем расширять и совершенствовать комплекс средств ИБ».

Сегодня информационно-вычислительные системы «СДМ-банка» сконфигурированы в единую отказоустойчивую среду с резервированием в каждой точке сопряжения сетей. Развернутая инфраструктура проста в использовании и требует минимальных затрат на обслуживание. Модернизация прошла по плану без прерывания операционной деятельности заказчика.