«Росбанк страхование» и Почта России запустили сервис отправки электронных заказных писем

«Росбанк страхование» впервые на российском страховом рынке реализовал прямую интеграцию по API с Почтой России. Теперь клиенты компании смогут получать заказные письма онлайн в личном кабинете сайта zakaznoe.pochta.ru, мобильном приложении Почты России и на портале Госуслуг.

Для моментального получения писем клиенту в личном кабинете достаточно подтвердить согласие на получение электронных заказных писем, поставив отметку в соответствующем поле.

Новая возможность позволит клиентам «Росбанк страхование» оперативно получать ответы, запросы и уведомления, а страховой компании инвестировать дополнительные средства в проекты по дальнейшему развитию клиентского сервиса за счет сокращения операционных расходов.

«Мы стремимся постоянно повышать удобство взаимодействия со страховой компанией для наших клиентов, это лежит в основе философии группы Societe Generale. Теперь за счет интеграции с Почтой России получить необходимые документы можно в любом удобном месте в режиме онлайн без посещения почтового отделения», – отметила Евгения Герасимец, директор по управлению отношениями с клиентами «Росбанк страхование».

Директор филиала Москва Почты России Дмитрий Адушев отметил, что всё больше пользователей переходят на систему отправки и получения писем «в один клик», и крупнейший логистический оператор страны предлагает подобную услугу своим клиентам.

«Сегодня Почта России нацелена на предоставление качественно новых цифровых услуг, отвечающих всем современным запросам. Простой, удобный и, главное, безопасный сервис электронных заказных писем, который мы предлагаем, уже оценили миллионы пользователей. Развивать и создавать новые технологичные решения для удобства клиентов – наша приоритетная задача», - сказал Дмитрий Адушев.