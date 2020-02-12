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«Диасофт» обновил Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ» с учетом нововведений ЦБ

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«Диасофт» реализовал в решении Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ» финализированный подход расчета нормативов по инструкции Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». Пользователи продукта Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ» уже отправили в Банк России отчетность, рассчитанную с учетом изменений.

Новая инструкция вступила в силу 1 января 2020 г. Изменения касаются банков с универсальной лицензией. Пока банки могут, по своему выбору, как продолжать осуществлять расчет нормативов по стандартизированному подходу, так и применять новый, финализированный подход. Однако эксперты «Диасофта» рекомендуют не тянуть с переходом, так как впервые за долгое время масштабные законодательные изменения открывают кредитным организациям, занимающимся проектным финансированием, дополнительные возможности для экономии средств за счет высвобождения капитала.

Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт», сказал: «Введение финализированного подхода – это одно из самых существенных изменений в отчетности за последние несколько лет. Задача на стыке качества данных и сложных алгоритмов расчета. Осуществлять такие расчеты вручную точно будет трудоемко. Более того, Банк России планирует вносить новые изменения в подход расчета кредитного риска – уже анонсировано, что нас ждут такие изменения в части розничного и ипотечного кредитования. Так как с января 2021 г. на финализированный подход переходят все кредитные организации, стоит задуматься о проекте как можно раньше, чтобы облегчить задачу подготовки отчетности в момент массового перехода рынка и быстрее начать пользоваться новыми возможностями».

Клиенты «Диасофта» получили возможность заранее внедрить необходимую функциональность.

«Банк России много и долго дорабатывал этот документ и финальную версию опубликовал только 30 декабря 2019 г. Мы заранее готовились и начали дорабатывать наш продукт осенью 2019 г., что позволило нам в январе выпустить финальную версию расчета даже с учетом новых требований из нормативного акта от 30 декабря 2019 г.», – сказал Шабанин.

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