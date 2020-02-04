Краудлендинговый сервис «Поток» открыл платформу для клиентов любых банков

Краудлендинговая площадка «Поток» объявила о масштабном перезапуске. Теперь сервис позволяет инвестировать в малый бизнес клиентам со счетом в любом банке (ранее — только клиентам Альфа Банка, которому принадлежит 60% компании). Более того, если раньше инвестором могло быть только физлицо, теперь инвестирование доступно юрлицам и ИП.

Другое важное обновление — переход площадки на использование специального номинального счета. Это ключевое требование 259-ФЗ о деятельности инвестиционных платформ, который вступил в силу с 1 января 2020 года.

Номинальный счет позволит «Потоку» дополнительно защитить средства инвесторов. Фактически такой счет исключает нецелевое расходование средств и наложение ареста в связи с обязательствами платформы, отделяя средства инвесторов от денежных средств площадки. «Поток» стал одним из первых на рынке краудлендинга, кто внедрил такое решение.

Также благодаря новой платформе улучшилась диверсификация инвестиций: средства инвестора автоматически распределяются как минимум в двадцать пять компаний-заемщиков, что значительно снижает риск потерь. В будущем «Поток» планирует развитие механизма автоинвестирования таким образом, чтобы портфель активного инвестора состоял не менее чем из 100 заемщиков.

«Новую версию платформы мы разрабатывали в течение полугода, учитывая требования нового федерального закона и интересы пользователей. Для нас очень важно, что теперь “Поток” открыт для инвесторов со счётом в любом банке. Кроме того, инвестировать теперь могут не только физические лица, но и юрлица и ИП, используя удобный для себя налоговый режим. Принятый летом прошлого года закон строго регламентирует деятельность инвестиционных платформ: ЦБ стал главным надзорным органом. Переход на номинальный счет — одно из ключевых требований нового регулирования», — сказал управляющий директор «Потока» Антон Еременко.

За время существования «Потока» его инвесторы выдали свыше 10 тысяч займов малому и среднему бизнесу на сумму более 8 млрд рублей. Фактическая средняя годовая доходность инвесторов по займам, выданным с июня 2018 до мая 2019 года (т.е. по займам, по которым к настоящему моменту наступил срок погашения) увеличилась до 17% (до выплаты налогов, с учетом потерь по дефолтам) за счет улучшений и автоматизации в IT-алгоритмах скоринга и коллекшена.