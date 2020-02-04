Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы

Mail.ru Group и Researchme провели исследование и узнали, каким банковским продуктам отдают предпочтение пользователи Рунета и как меняются инвестиции рекламодателей в этой категории.

Каждый второй респондент обслуживается в одном банке, треть являются клиентами двух банков, а 15% – трех-пяти банков.

Девять из десяти пользуются услугами для физических лиц, по 7% обслуживаются как индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Банковские карты – самый популярный продукт во всех возрастных категориях. Каждый пятый участник опроса начал пользоваться ими раньше 18 лет, 29% завели карту в возрасте от 18 до 24 лет, 16% – от 25 до 34 лет.

Самые распространенные – зарплатные карты: они есть более чем у половины респондентов. Дебетовыми картами, оформленными самостоятельно, пользуются 42% опрошенных. Женщины оформляют их чаще, чем мужчины – 46% и 38% соответственно. Самой высокой популярностью эти карты пользуются среди молодежи: они есть у 53% респондентов в возрасте до 25 лет. У 69% владельцев дебетовых карт оформлена одна такая карта, 26% используют две-три, 5% – больше четырех.

Кредитными картами чаще пользуются люди старше 35 лет: они есть почти у 40% респондентов в этой возрастной группе. Самый низкий интерес к этому банковскому продукту среди пользователей младше 25 лет – кредитка есть только у 19%. У 70% владельцев кредиток оформлена одна карта, у каждого пятого – две-три, у каждого десятого – больше четырех. 68% пользуются кредитной картой раз в месяц и чаще.

Карты рассрочки пока есть только у 8% опрошенных. У 82% из них есть одна карта рассрочки, 78% пользуются такой картой чаще одного раза в месяц.

Среди пользователей, оформивших ипотеку, мужчин в полтора раза больше, чем женщин – 9% против 6%. Мужчины также в два раза чаще пользуются инвестиционными продуктами.

Бесконтактными платежами чаще других пользуются люди до 25 лет. Виртуальная карта есть в среднем у 14% участников опроса и у каждого пятого пользователя моложе 25 лет.

Страхование выбирает 28% пользователей. Из них 46% страхуют здоровье и жизнь, 42% – вклады и кредиты, 33% – имущество, а 26% оформляют страховку на время путешествий.

Кешбэк получает каждый второй пользователь банковских продуктов. 39% пользуются бонусами от партнеров банка (например, дополнительными скидками), каждый десятый — премиальным обслуживанием.

Пользователи предпочитают звонки и онлайн-общение с банком походам в отделения – это подтвердили 73% участников опроса. Среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин – 76% против 69%. Сильнее всего тренд выражен среди молодежи: этот ответ выбрал 81% респондентов в возрасте до 25 лет.

91% респондентов пользуется онлайн-сервисами банков, 81% из них выбирает мобильное приложение и 54% – веб-версию. Пользователи выбирают интернет-банкинг в первую очередь для решения трех основных задач: перевода денег (76%), оплаты услуг (65%) и контроля расходов (48%). Женщины чаще мужчин используют приложения, чтобы получить помощь и пообщаться с представителями банков в чате – 19% против 14%. Среди мужчин больше тех, кто использует мобильные приложения банков для обмена валюты (9% против 5% женщин).

За месяц отделения банков посетил каждый второй участник опроса, а почти четверть были там от месяца до полугода назад. Открывать новые продукты пользователи все еще предпочитают в офлайне – это подтвердили 45% участников опроса.

Сейчас пользователи чаще всего узнают о новых продуктах и предложениях банка из SMS (39%), интернет-рекламы (25%), ТВ-рекламы и сайтов банков (по 22%).

Аудитория до 25 лет чаще других пользователей узнает о новинках из цифровых ресурсов: рекламы в интернете (32%), социальных сетей и каналов банка (26%), социальных сетей и каналов о финансах (18%), а также из рекомендаций блогеров и известных людей (11%).

Каждый пятый пользователь старше 45 лет прислушивается к рекомендациям сотрудников отделений банка.

За первые три квартала 2019 г. инвестиции рекламодателей банковской отрасли в интернет-маркетинг на ресурсах Mail.ru Group увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г. Рост связан с активным продвижением платежных карт, потребительских кредитов и услуг для бизнеса. Самый популярный тип рекламных объявлений в категории – мультиформат. Он позволяет автоматически подстраивать рекламу под формат места размещения.

На втором месте по итогам третьего квартала промопосты в лентах социальных сетей, на которые приходится треть затрат рекламодателей в банковской отрасли. В топе популярных форматов также баннеры, прероллы и «Карусель».

Большая часть бюджетов (83%) инвестируется в кроссплатформенное продвижение, которое позволяет оптимизировать частоту показа рекламы и расход средств.

По итогам III квартала 2019 г. рекламодатели преимущественно выбирали модель оплаты за performance-показатели (60% инвестиций, что на 20% выше, чем в первом квартале 2018 г.).

Персонализировать рекламные сообщения позволяют таргетинги. 95% бюджетов приходится на кампании с геотаргетингом, 91% – на кампании с таргетингом по возрасту, 56% – по интересам. Интересно, что при продвижении банковских продуктов и услуг рекламодатели не так часто выбирают таргетинг по полу.

Рекламодатели активно используют ремаркетинг – 29% бюджетов приходится на кампании с подключением этого инструмента. Ремаркетинг позволяет выстраивать коммуникацию с пользователями, уже знакомыми с компанией.

Контекстный таргетинг – еще один популярный в банковской отрасли инструмент, который позволяет показывать рекламу в соответствии с запросами пользователей в социальных сетях, маркетплейсах и классифайдах.

«Банки – одна из наиболее технологичных индустрий в России. Это касается как цифровизации сервисов и решений игроков, так и подходов компаний к продвижению и развитию бизнеса в целом, – сказала Ирина Алексеева, заместитель коммерческого директора Mail.ru Group. – Пользователи активно реагируют на тенденции рынка и переходят на цифровые сервисы, которые позволяют им решать ежедневные задачи быстрее и проще. Рекламодатели изучают потребности аудитории и развивают новые подходы к коммуникации с клиентами. Социальные сети и таргетированная реклама – популярные каналы в банковской категории, которые позволяют отстроиться от конкурентов и избежать перегретого аукциона в традиционной контекстной рекламе».