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Банк «Зенит» подключился к Системе быстрых платежей

ПО Софт ИТ в банках

Банк «Зенит» присоединился к Системе быстрых платежей. Теперь в мобильном приложении «Зенит онлайн» можно осуществлять мгновенные переводы, указывая лишь один реквизит – номер телефона клиента банка-участника СБП.

До 31 марта 2020 г. банк «Зенит» устанавливает льготный период на переводы средств по СБП – комиссия не взимается. Сервис доступен клиентам банка в приложениях на Android и на iOS. Для проведения операции необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму перевода и ввести сообщение (опционально). Лимит на одну операцию составляет 75 тыс. руб, месячный лимит — 1 млн руб. Чтобы избежать ошибок при переводе, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

В дальнейшем у пользователей будут появляться новые возможности для перевода. В перспективе клиенты банка «Зенит» смогут совершать платежи в торгово-сервисных предприятиях, в том числе с использованием QR-кода.

«Команда банка "Зенит" постоянно расширяет функциональность мобильного приложения "Зенит онлайн", делая его максимально удобным для клиента. Система быстрых платежей обеспечивает высокий уровень безопасности и круглосуточную доступность, в том числе в выходные и праздничные дни. Теперь для перевода средств в другой банк – участник СБП достаточно знать только номер телефона. Осуществлять операции можно между счетами, открытыми в разных банках-участниках», – отметил заместитель председателя правления банка Дмитрий Юрин.

Система быстрых платежей была запущена в полноценном режиме в начале 2019 г. Оператором и расчетным центром выступает Банк России, а операционным расчетно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК). Сейчас к системе подключены 37 участников, в том числе системно значимые банки.



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