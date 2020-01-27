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Райффайзенбанк объявил о расширении сети банкоматов

ИТ в банках

Райффайзенбанк и ФК «Открытие» запустили сервис по внесению денежных средств для клиентов физических лиц и малого бизнеса. До конца февраля у клиентов Райффайзенбанка появится возможность вносить средства на карты, а также бизнес-карты через сеть устройств банка-партнера по домашним тарифам.

Благодаря новому сервису количество устройств для внесения наличных достигнет 16850, включая банкоматы ФК «Открытие», Газпромбанка, «Московского кредитного банка», Росбанка и собственные банкоматы Райффайзенбанка.

Размер лимитов на внесение наличных зависит от категории и тарифного плана карты. Адреса банкоматов банков-партнеров можно уточнить на официальном сайте или в мобильном приложении «Райффайзен-онлайн».



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