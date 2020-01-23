Intersoft Lab предоставит банкирам «живую» аналитику на мобильных телефонах

Intersoft Lab улучшила визуализацию аналитики в мобильном приложении «Референт» для топ-менеджеров банков. Руководители получили в распоряжение «живые» дашборды с детализацией показателей и расширенными возможностями персонализации.

Мобильное приложение «Референт» от компании Intersoft Lab предназначено для анализа и контроля ключевых показателей деятельности банка с помощью мобильных телефонов и планшетов, работающих на платформах iOS и Android. Сервис помогает акционерам и топ-менеджерам банка, находясь даже вне офиса, анализировать состояние бизнеса и оперативно отслеживать критические изменения показателей эффективности и прибыльности, показателей ликвидности, нормативов, риск-показателей, бюджетных данных и др. Руководители получают возможность удаленно контролировать важные события и своевременно регулировать ситуацию.

В обновленной версии приложения «Референт» для первых лиц предложены интерактивные дашборды с возможностью расшифровки показателей: теперь просматривая информационную панель, например, с показателями доходности филиалов, руководитель может сразу получить детализацию по каждому филиалу и увидеть значения по отдельным статьям его доходов. Кроме того, дашборды стали более персонализированы, за счет возможности использования корпоративных цветовых палитр, логотипов и гибкой настройки отображения легенд, всплывающих подсказок, зуммирования и пр.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab, отметила: «Мы оперативно реагируем на запросы наших заказчиков и предоставляем новые возможности для просмотра банковской аналитики в мобильном приложении «Референт». Дашборды теперь позволяют не просто просматривать статичную информацию, но углубляться в нее, чтобы в деталях увидеть из чего сложится тот или иной показатель. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать решение для повышения удобства работы пользователей с данными».