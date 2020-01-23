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«Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк повысит эффективность обслуживания с помощью внедрения программных роботов

Банк «Россия» и «Аплана бизнес решения» реализовали проект по внедрению в программное обеспечение банка технологий Robotic Process Automation (RPA): новые программные роботы помогут повысить эффективность работы сотрудников и улучшить качество обслуживания клиентов.

Банк «Россия» постоянно работает над совершенствованием бизнес-процессов и использует новые технологии, обеспечивающие стабильную работу и эффективный клиентский сервис.

Проект роботизации охватил процессы по двум направлениям: мониторинг и обработка заявок на открытие депозитных счетов и обработка зарплатных реестров для формирования платежей по заработной плате.

В ходе проекта специалистами команды «Аплана Бизнес Решения» на базе платформы ROBIN были созданы программные роботы, которые автоматически анализируют поступившие в систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) документы и выполняют поиск новых заявок на открытие депозитных счетов в соответствии с критериями Банка. Также созданы программные роботы, которые в автоматическом режиме проверяют системы ДБО на предмет документов, поступивших от компаний в рамках зарплатных проектов, и выполняют их дальнейшую обработку.

Программные роботы ROBIN позволили повысить эффективность ежедневной работы сотрудников Банка в Головном офисе. В 2020 году планируется тиражирование решения во всей филиальной сети Банка «Россия».

«Данный проект для нас интересен своей универсальностью. Ежедневно огромное количество пользователей в Банках переносят вручную информацию в системы ДБО. Передача данной активности роботам позволяет значительно ускорить процессы и снизить вероятность ошибки до нуля. Проект в Банке «Россия» является хорошим примером успешного использования программных роботов ROBIN в таких процессах», – отметил генеральный директор компании ROBIN Павел Борченко.

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