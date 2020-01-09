«Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства

«Почта банк» сообщил о том, что первым на рынке эмитировал партию карт ПС «Мир» с чипом для бесконтактной оплаты российского производства «Микрон». Пилотная партия уже поступила в точки обслуживания банка в некоторых регионах. В течение этого года «Почта банк» планирует начать массовую эмиссию карт «Мир» с дуальным чипом отечественного производства.

Эмиссия первой партии карт «Мир» с дуальным чипом «Микрон» стала результатом стратегического соглашения, подписанного в 2017 г. между «Почта банком» и платежной системой «Мир» о выпуске платежных карт с микрочипом российского производства в целях поддержки российской микроэлектроники и импортозамещения. Для «Почта банка» платежная система «Мир» является стратегическим партнером. В настоящее время на базе ПС «Мир» в банке выпущено около 9 млн карт (порядка 80% эмиссии всех карт «Почта банка»), при этом более 40% из них – с чипом «Микрон».

«На базе ПС "Мир" выпускаются карты к нашему флагманскому продукту – сберегательному счету, а также карты "Пятерочка", которые очень популярны у наших клиентов. В этом году, по результатам тестирования пилотной партии, мы планируем начать массовую эмиссию карт "Мир" с дуальным чипом отечественного производства. По наполнению и функциональности эти карты ничем не будут отличаться от карт с чип-модулями иностранного производства, при этом использование в них отечественных разработок стратегически важно для всей российской финансовой системы», – отметил член правления, директор по продуктам и технологиям «Почта банка» Григорий Бабаджанян.

Новый чип разработки НИИМЭ производства «Микрона» – полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу. Он сертифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соответствует всем международным стандартам безопасности. Новый чип для бесконтактной оплаты разработан специально ПС «Мир» и имеет собственную операционную систему.

«Сейчас российский рынок строится преимущественно на микросхемах иностранного производства, что не соответствует задачам технологического суверенитета страны, – отметила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова. – Разработанный и произведенный в России банковский чип обеспечивает надежность транзакций на мировом уровне и может использоваться в любых системах, где требуются высокие требования к безопасности».

«"Почта банк" всегда в числе первых присоединяется к новым проектам платежной системы "Мир", а также внедряет новые инновационные решения российского производства. Как показывают данные Национальной системы платежных карт, в 2018 г. 37% от всех операций по банковским картам совершалось именно с использованием бесконтактной технологии, а в 2019 г. этот показатель превысил 53%, и дальше он будет только расти. И мы уверены, что клиенты "Почта банка" оценят удобство использования нового продукта банка для оплаты своих повседневных покупок», – отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.