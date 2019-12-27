«Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках

«Ак барс банк» и «Диасофт» реализуют совместный проект по автоматизации работы банка на финансовых рынках. За полгода успешно решены десятки бизнес-задач. Такой продуктивности удалось достичь благодаря использованию современных инструментов управления проектами – методологии SAFe и PI-планирования. В итоге банк постепенно достигает важной цели – сокращения time-to-market (времени вывода на рынок).

Технология PI-планирования, которая легла в основу сотрудничества «Диасофта» и «Ак барс банка», заключается в прямом общении всех команд проекта, представителей бизнеса и других заинтересованных лиц, объединенных в одну большую команду – Agile Release Train (ART). Использование методологии SAFe помогает партнерам управлять несколькими командами, число которых растет тождественно ежеквартальному увеличению количества задач проекта.

Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса «Ак барс банка», сказал: «Мы понимаем, что сегодня для достижения качественно нового уровня обслуживания клиентов необходимо пересматривать привычные подходы к ведению бизнеса и переходить к использованию новых технологий и способов управления. Надо отметить, что сопутствующие новаторской позиции риски оправдывают себя. Так, PI-планирование позволяет на входе, в начале квартала, получать задачу в формулировке бизнес-требования, а на выходе, по истечении того же периода, работающий продукт. За квартал удается завершить один этап проекта – такая высокая скорость недостижима при классическом "водопадном" способе управления».

Специалисты «Диасофта» подтверждают, что метод PI-планирования позволяет достигать быстрых результатов и успешно решать задачи проекта в любых, даже самых непростых, ситуациях. Он будет актуален в случае, если заказчику требуется помощь в уточнении бизнес-требований, или участвует несколько подрядчиков, команд и продуктов, а также при реализации пилотных проектов, в которых у команд нет достаточного опыта.

Успешность такого подхода подтверждается результатами. Всего за квартал команда банка и «Диасофт» ввела в промышленную эксплуатацию решение по учету сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг с плавающей ставкой и открытой датой.

Кирилл Золотых, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт», сказал: «Вместе с "Ак барс банком" мы впервые применили новый формат взаимодействия производственных команд "Диасофта" и бизнес-заказчика – результат оказался впечатляющим. Продуктивность наших команд растет, и мы уверены, что это еще не предел. Совместная работа – реальный инструмент для увеличения эффективности бизнеса, и мы не сомневаемся, что полученный нами опыт станет мощным драйвером для будущих успешных проектов».

Технологическое сотрудничество партнеров продолжается. «Ак барс банк» использует решение «Диасофта» для работы с деривативами, с драгоценными металлами. С помощью автоматизации бизнес-процессов банк сокращает риски возникновения ошибок и время на обработку операционного дня. Технология STP в «Ак барс банке» решает задачу по выстраиванию бизнес-процессов по биржевому форексу и по расчету показателей в соответствии с МСФО 9. В планах партнеров – модернизировать все бэк-офисные процессы.