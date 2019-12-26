Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness

Системный интегратор «Корп софт» (Corpsoft24) встроил в CRM-систему казахстанского Forte Bank технологию Liveness компании Visionlabs. Решение распознает лицо живого человека и защищает банк от мошенничества в виде демонстрации в объектив камеры распечатанного изображения или видеофрагмента с экрана телефона/компьютера, содержащего лицо человека. Технология установлена на 3 тыс. рабочих мест.

Технология помогает банку проверять качество работы сотрудников и блокировать попытки обмана системы распознавания лиц, когда перед веб-камерой компьютера ставится поддельная фотография лица вместо лица реального человека, находящегося перед камерой.

Совместная работа CRM-системы банка и технологии распознавания лиц осуществляется через взаимодействие «базового» и «встроенного» модулей интеграционного компонента компании «Корп софт», организованное следующим образом: сотрудник банка в среде Citrix Workspace открывает веб-браузер и подключается к CRM-системе, после чего на веб-форме активируется «встроенный модуль», который инициирует соединение с «базовым модулем», запущенным на локальном компьютере сотрудника. «Базовый модуль» обрабатывает видеопоток с веб-камеры локального компьютера, запускает необходимые проверки Liveness-функциональности системы распознавания лиц и отсылает фотографии лица человека, прошедшего проверку, «встроенному модулю», который передает их в CRM-систему и сохраняет в базе данных системы распознавания лиц.

«Для клиентов это удобный способ быстрого и безопасного получения продуктов и услуг Forte Bank. Система аутентификации высокоэффективна и обеспечивает качество, близкое к 100% верных срабатываний при различных условиях освещения, изменении фона и независимо от присутствия посторонних людей в кадре. Технология Liveness блокирует любые попытки обмана системы распознавания лиц», – сказал Александр Ханин, генеральный директор Visionlabs.

«У заказчика в CRM-системе работало свыше 3 тыс. пользователей, переучивать которых и внедрять новые решения было дорого и долго. Технология Liveness была встроена нами в базовую функциональность CRM-системы путем "бесшовной интеграции" как сервис этой системы. Теперь пользователь, работая на экранной форме CRM-системы, нажатием кнопки запускает процессы Liveness-проверки, не выходя из привычной ему среды. Для реализации сложных интеграционных проектов нам удалось собрать команду профессионалов экстра-класса с широчайшей экспертизой наработанных решений, что крайне важно в этом бизнесе», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор «Корп софта».