Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Клиентам МТС Банка доступны мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

МТС Банк и Сбербанк сообщили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка с карт МТС Банка. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Для совершения денежного перевода на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Перевод с карты можно сделать в терминалах МТС Банка.

Минимальная сумма перевода составляет 10,01 руб., максимальная 15 тысяч рублей, комиссия - 1,5% от суммы платежа (мин. 90 рублей).

«МТС Банк завершает замену 1 200 устройств в салонах МТС в рамках программы по развитию и обновлению устройств самообслуживания. Оснащение устройств NFC-ридерами, позволяющими совершать бесконтактные платежи с карт и смартфонов, а также сканерами QR-кодов − это удобный и современный канал общения клиента с банком. Мгновенные переводы по номеру телефона, на наш взгляд, значительно расширят функционал наших терминалов», − сказал директор департамента платежных технологий МТС Банка Игорь Чучкин.

«Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. И мы рады приветствовать в ней нашего нового партнера − МТС Банк. Мы надеемся, что сотрудничество с ведущими компаниями позволит сделать переводы за пределами Сбербанка для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри. Теперь клиенты МТС Банка смогут легко переводить средства клиентам Сбербанка, зная только номер телефона получателя», − отметила управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Оксана Синельник.

Ранее, совместно с Группой МТС был реализован проект по переводу наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС.

Другие материалы рубрики

От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews

Центробанк собирается запустить «убийцу» Apple Pay и Google Pay

Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов

Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет

ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

Техника

Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Как обустроить рабочее место: советы ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Информационная безопасность 2019

Рейтинг CNews

Крупнейшие игроки на российском рынке ИБ

Взгляд месяца

Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

Денис Терещенко

заместитель руководителя ФТС

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью