«Тинькофф» запустил сервис оплаты по QR-кодам через СБП

«Тинькофф» объявил о подключении сервиса оплаты по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП). С 19 декабря 2019 г. сервис доступен в мобильном приложении «Тинькофф» на iOS, на Android он появится в ближайшее время.

Совершить покупку с помощью QR-кода можно в розничных торговых точках и в интернет-магазинах, подключенных к СБП. Провести оплату можно по QR-коду торговой точки или по одноразовому QR-коду, который формирует продавец для конкретной покупки. В первом случае покупателю нужно будет ввести стоимость товара или услуги самостоятельно. Во втором — стоимость будет уже зашифрована в коде, покупателю останется только подтвердить операцию.

Считать QR-код можно с помощью камеры смартфона: после сканирования пользователь будет перенаправлен в мобильное приложение «Тинькофф» для подтверждения оплаты.

Также покупку можно совершить напрямую из приложения «Тинькофф» – в разделе «Платежи» необходимо выбрать кнопку «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код и подтвердить операцию. После подтверждения деньги практически мгновенно поступят на счет продавца. Комиссия за операции с клиентов взиматься не будет.

Также «Тинькофф» начинает предоставлять услуги эквайринга для платежей по QR-коду. Соответсвтующий пилотный проект будет реализован совместно с билетным оператором Kassir.ru в Волгограде. На сайте Kassir.ru в этом городе можно будет оплатить билеты с помощью QR-кода. При оплате заказа пользователю нужно будет выбрать в мобильном приложении вкладку «QR-код», отсканировать код и подтвердить операцию в приложении «Тинькофф» (или другого банка, поддерживающего оплату при помощи СБП). Также в I квартале 2020 г. запланировано пилотное подключение розничных торговых точек к QR-эквайрингу «Тинькофф».

Преимущество сервиса оплаты по QR-коду заключается в простоте подключения (предпринимателю не нужно устанавливать POS-терминал) и практически мгновенном зачислении денежных средств на счет.

Сергей Хромов, руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф», сказал: «QR-коды, как и переводы по номеру телефона – давно и хорошо знакомая и нам, и нашим клиентам история. Мы в свое время были одними из первых банков в России, кто запустил эти сервисы у себя в мобильном приложении – например, для оплаты квитанций ЖКХ, снятия и перевода денег. Наши клиенты уже несколько лет активно используют QR-платежи, им нравится эта опция, а мы со своей стороны всегда работаем над тем, чтобы дать им новые максимально удобные инструменты для безналичной оплаты. А интеграция с СБП помогает в будущем расширить эти возможности».