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Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили специальное IT-решение по выплате компенсаций дольщикам, осуществляемой Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Процесс полностью автоматизирован – от приема и рассмотрения заявок до перевода средств. На данный момент технологическое решение поддерживает работу во всех отделениях банка.

С помощью функционала ИТ-решения банк загружает реестр дольщиков из системы «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», идентифицирует их и приступает к рассмотрению заявок на выплату, включая проверку данных и договоров долевого участия в строительстве. Выплата компенсаций осуществляется на открываемый текущий счет.

«При подготовке к работе с дольщиками мы по максимуму использовали возможности цифровой платформы от «Диасофт». После двух месяцев плодотворной совместной работы в IT-системе был успешно реализован процесс выплаты компенсаций гражданам. При этом сотрудники банка работают в привычном интерфейсе», – отметил Михаил Громов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ, директор по информационным технологиям ДОМ.РФ.

«Проект с Банком ДОМ.РФ – это наглядный пример, когда использование гибких возможностей современной цифровой платформы позволяет быстро и совместно с клиентом разработать нетиповое решение и запустить его в кратчайшие сроки. Наша совместная команда мобилизовала свои ресурсы и сделала все необходимое для успеха в социально-значимом проекте. Мы высоко оцениваем профессионализм IT-команды банка и выражаем банку благодарность за вовлеченность и оказанное доверие», – сказал Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор компании «Диасофт».

3 декабря 2019 года Банк ДОМ.РФ начал прием заявок от дольщиков на выплату возмещений. Первым регионом стала Саратовская область, с 9 декабря стартовал прием заявлений в Ивановской области, а с 10 декабря – в Красноярском крае.



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