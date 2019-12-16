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МКБ роботизировал часть функций в операционном департаменте

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Московский кредитный банк (МКБ) в рамках пилотного проекта запустил робота «WALL-E», который автоматизирует обработку карточек учета ценных бумаг.

До запуска робота в операционном департаменте происходила ежедневная выгрузка отчетов с операциями по ценным бумагам, находящимся в собственности банка, и перенос определенных данных из таких отчетов в сводные отчеты для последующего предоставления регулятору. С 1 декабря этого года банку потребовалась ежедневная обработка начислений, что увеличило трудоемкость процесса более чем в 3 раза.

Чтобы снизить затраты банка и ускорить процесс, ИТ-специалисты МКБ реализовали ежедневный процесс загрузки отчетов из бэк-офисной системы в виде Excel-файлов, определения в них нужной информации и переноса ее в один из требуемых сводных отчетов. Управление запуском задач для робота осуществляется через отправку указаний по электронной почте.

В результате трудоемкость процесса, составлявшая не менее 8 часов в день при выполнении задач сотрудником банка, сократилась после внедрения робота «WALL-E» до 3,5 часов. И если при ручной обработке процедура завершалась к 12 часам дня, то робот завершает обработку к 9 часам утра, что позволяет вовремя передавать данные регулятору и внутренним службам банка.

«Запуск робота «WALL-E» стал очередным шагом банка по использованию новейших технологий по оптимизации рутинных процессов в МКБ. В дальнейшем мы планируем автоматизировать при помощи роботов повторяющиеся операционные процессы, такие как сверки при принятии кредитных решений, обработки заявок по андеррайтингу и т.п.», – сказал директор по роботизации МКБ Сергей Карпусь.



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