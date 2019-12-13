Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса

Банк «Восточный» совместно с компанией «1С-Старт» реализовал сервис по регистрации нового бизнеса и открытию счета онлайн. Теперь начинающий предприниматель может не только сформировать юридически правильно заполненные формы документов, как предлагают многие сервисы на рынке, но и отправить их в режиме онлайн в налоговые органы, не оплачивая госпошлину, а также открыть расчетный счет в банке на любом из предлагаемых пакетов рассчетно-кассового обслуживания.

Сервис полностью бесплатный для клиентов. Как утверждают в банке, весь процесс формирования документов занимает не более 10 минут. При подготовке документов сервис подскажет лучший налоговый режим и подберет оптимальный вид экономической деятельности. Уникальной особенностью новой услуги является ее полная дистанционность и «облачность» — обычному частному лицу теперь не потребуется делать персональный визит ни для регистрации нового бизнеса, ни для открытия расчетного счета. Для подписи учредительных документов предпринимателю потребуется только скачать на свой смартфон приложение myDSS, комплексное решение компаний «Криптопро» и Safetech, которое позволяет при помощи мобильного устройства создать под документом полноценную квалифицированную электронную подпись. После подтверждения банком личности клиента и получения квалифицированной электронной подписи предприниматель может в один клик заверить документы на своем смартфоне и отправить их в ФНС России. Подтверждение об успешном завершении процедуры придет пользователю на электронную почту через 3-5 рабочих дней.

«Для увеличения числа малых предпринимателей в нашей стране процедура регистрации бизнеса должна быть предельно простой и занимать минимум времени. Новый сервис банка "Восточный" позволяет новичку создать свое юридическое лицо или ИП, без посещения налоговой службы, банка или МФЦ. Это еще одно звено в той экосистеме для предпринимателей, которую развивает банк "Восточный". Таким образом, наш банк становится настоящим поставщиком целого комплекса решений для бизнеса своего клиента», – отметила Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу – директор департамента развития продуктов и процессов МСБ.

«Целью развития ведущими российскими банками своих цифровых каналов обслуживания является реализация наиболее инновационных и востребованных финансовых услуг для клиентов, – отметила Дарья Верестникова, коммерческий директор Safetech. – Создание сервисов удаленной регистрации нового бизнеса и открытия счета в режиме онлайн свидетельствует о высоком уровне технологического развития банка "Восточный", о его готовности оказывать клиентам самые современные услуги, и в полной мере способствовать росту их бизнеса».