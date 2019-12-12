Госуслуги во всех московских МФЦ можно оплатить смартфоном

Каждый посетитель столичных центров «Мои документы» при подаче заявления на получение госуслуг может произвести оплату пошлины, не отходя от окна оператора.

Новые POS-терминалы Сбербанка позволяют сотрудникам МФЦ принимать платежи любой банковской картой или смартфоном в адрес различных бюджетополучателей (Росреестр, ФНС, ЗАГС, БТИ, Росимущество, МВД и т.д.). Впервые сервис безналичной оплаты был внедрен в тестовом режиме в одном из столичных МФЦ в 2018 г. Положительные отзывы посетителей и работников центра подтвердили, что эксперимент оказался удачным.

Оплачивая необходимую услугу непосредственно в окне оператора, гражданин не только экономит свое время, но и избегает ошибок, возможных при ручном вводе реквизитов или заполнении квитанций. Теперь нет необходимости стоять в очередях к платежному терминалу или искать ближайший банк. Комиссия при оплате налогов, пошлин и государственных сборов не взимается. На сегодня сервис Сбербанка работает во всех 130 МФЦ города Москвы.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, сказал: «Сбербанк активно поддерживает инициативы Московского Правительства по развитию современной инфраструктуры и цифровизации городской среды. Для нас очень важно обеспечить жителям столицы максимально комфортный доступ к необходимым финансовым сервисам и услугам во всех сферах деятельности».