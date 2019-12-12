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Госуслуги во всех московских МФЦ можно оплатить смартфоном

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Каждый посетитель столичных центров «Мои документы» при подаче заявления на получение госуслуг может произвести оплату пошлины, не отходя от окна оператора.

Новые POS-терминалы Сбербанка позволяют сотрудникам МФЦ принимать платежи любой банковской картой или смартфоном в адрес различных бюджетополучателей (Росреестр, ФНС, ЗАГС, БТИ, Росимущество, МВД и т.д.). Впервые сервис безналичной оплаты был внедрен в тестовом режиме в одном из столичных МФЦ в 2018 г. Положительные отзывы посетителей и работников центра подтвердили, что эксперимент оказался удачным.

Оплачивая необходимую услугу непосредственно в окне оператора, гражданин не только экономит свое время, но и избегает ошибок, возможных при ручном вводе реквизитов или заполнении квитанций. Теперь нет необходимости стоять в очередях к платежному терминалу или искать ближайший банк. Комиссия при оплате налогов, пошлин и государственных сборов не взимается. На сегодня сервис Сбербанка работает во всех 130 МФЦ города Москвы.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, сказал: «Сбербанк активно поддерживает инициативы Московского Правительства по развитию современной инфраструктуры и цифровизации городской среды. Для нас очень важно обеспечить жителям столицы максимально комфортный доступ к необходимым финансовым сервисам и услугам во всех сферах деятельности».

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